Жіноча команда Ворскли зіткнулася з відсутністю форми перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Ще одне питання – це жіноча команда, який зараз грати в Лізі чемпіонів. І я знаю, що в клубі до неї ставляться ретельно, тобто адміністративний штаб дуже дбайливо ставиться до саме жіночої команди. Але, знову ж таки, зараз команді їхати в Латвію. З того, що я чув, немає форми – пропонують грати в старій формі. Тобто склад змінився, а форму беріть ту. Так там треба віддирати старі прізвища та набивати нові.

Треба жити у Латвії, і команді кажуть: «Та ну їх, ці готелі, давайте знайдемо в інтернеті українські общини та домовимося, будемо десь у сім’ях жити». Тому я б не дуже здивувався, якби найближчим часом побачив десь на офіційному сайті Ворскли повідомлення про те, що за складними сімейними обставинами клуб залишила ще й Ія Андрущак.