Накатані увірвався на 6-те місце в оновленому рейтингу P4P — де місце Усика
Японець здобув статус об'єднаного чемпіона
38 хвилин тому
Японський боксер Дзунто Накатані (31-0, 24 КО) минулого уїк-енду завдав дебютної поразки співвітчизнику Рьосуке Нишиді (10-1, 2 КО) в бою з унифікацією титулів.
Перемога технічним нокаутом зробила Накатані чемпіоном WBC, IBF та The Ring й вплинула на рейтинг P4P від журналу The Ring.
Накатані в рейтингу P4P перемістився на шосту позицію, обійшовши американця Джессі Родрігеса, який опустився на 7-ме місце.
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