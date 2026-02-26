Генеральний директор Bare Knuckle Девід Тетро для Boxing Social розповів про можливі виступи володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) в кулачних поєдинках.

«Наразі це бій мрії, але справа в тому, що Олександр переосмислює свої плани. Він відкритий для боїв на голих кулаках, і в потрібний момент він прийме рішення.

На даний момент ми знаходимося в процесі переговорів з Егісом Клімасом. Ніхто не поспішатиме з цим, у нього є справи, які потрібно завершити в боксі. У потрібний момент ми б хотіли, щоб він приєднався до BKB».