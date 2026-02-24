Британський боксер Х’юї Ф’юрі (30-3, 17 KO) викликав на поєдинок ексчемпіона світу Енді Руїса (35-2-1, 22 KO). Надважковаговика цитує vringe.com:

Перш за все хочу привітати тебе і твою команду з підписанням контракту з Zuffa Boxing. По-друге, я дуже хотів би зустрітися з тобою в рингу. Я дійсно вважаю, що ти один із найкращих надважковаговиків на сьогоднішній день. Я не хочу постійно вибирати собі суперників, як роблять інші хевівейтери. Я вірю, що я найкращий і хочу битися з найкращими.

Слухай, нам з тобою зараз треба організувати бій. Я пам'ятаю, кілька років тому ми мали зустрітися, ще до мого бою з Паркером. Цей бій має для мене сенс. Тож зв'яжися зі мною, і нехай переможе найсильніший.