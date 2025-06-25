Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський висловився щодо резонансного конфлікту між ексчемпіоном світу Василем Ломаченком та відомими волонтерами Сергієм Стерненком і Сергієм Притулою. Слова наводить Blik.

Я можу фахово коментувати дії Васі виключно ті, котрі пов’язані з боксом. Все, що поза спортом, особливо слова Притули чи Стерненка, коментувати бажання немає. Вони публічні люди, а я – ні. Нині на пенсії і треную маленьких дітей. Займаюсь своєю справою.

Моя точка зору щодо війни була і є незмінною: москалі – то є негідники! Я хочу, щоб Росію покарали, щоб агресор відповів за кожен свій злочин за всією суворістю вдіяного. А коментувати точку зору інших людей... Зачепились Стерненко, Притула і Ломаченко, то що, ще й Сосновський там має бути? Для чого? Воно мені не потрібно… Кожен має право на свою думку.

Нині в нас країна розділилася. Не один Ломаченко називає росіян братами. У нас купа таких є народних депутатів, які говорять про «адін народ». Чи я не правий? От чим займається Бойко? Але ж ми з вами його не можемо з Верховної Ради вигнати..