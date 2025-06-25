Олег Гончар

Волонтер Сергій Стерненко відреагував на допис Жана Беленюка, який прокоментував позицію ексчемпіона світу з боксу Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Беленюк опублікував фото Ломаченка у військовій формі 2022 року, запитавши: «А від кого Ломаченко планував нас захищати на початку повномасштабної війни?»

Стерненко різко розкритикував боксера.

«Не знаю, від кого Вася збирався захищатися, але у 2023-му він у США обіймався із шісткою Кадирова. А минулого року інвестував у бізнес Аркадія Новікова — довіреної особи Путіна». Сергій Стерненко

Ці звинувачення стосуються зв’язків Ломаченка з особами, близькими до російського режиму.

Конфлікт загострився після допису Ломаченка про ракетний удар по Білгород-Дністровському, після чого у нього виник конфлікт з волонтерами.