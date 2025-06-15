Небиті українські нокаутери-надважковаговики проведуть дуель в андеркарді Усик – Дюбуа II
Шанс для Новицького та Сіренка вийти на вищий рівень
близько 1 години тому
Фото: Queensberry Promotions
Відомий ще один поєдинок андеркарду вечору боксу на Вемблі, який відбудеться 19 липня.
У рамках івенту, де пройде реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), відбудеться поєдинок українських надважковаговиків Андрія Новицького (15-0, 11 KO) та Владислава Сіренка (22-0, 19 KO). Для обох хевівейтерів це буде перший бій у 2025 році.
Нагадаємо, що Сіренко мав побитися з Ділліаном Вайтом.