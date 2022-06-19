Тренер Берінчика – про реванш Усика з Джошуа: «У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу»
Непереможний нокаутер впевнений, що новий тренер допоможе Джошуа в реванші з Усиком
Вірджил Ортіс покладається на досвід Роберта Гарсії
20:12
Володар поясу WBO International Вірджил Ортіс (18-0, 18 КО) впевнений, що його колишній тренер Роберт Гарсія допоможе Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 КО):
«Я думаю, що Роберт сильно допоможе Джошуа. Роберт – тренер з величезними знаннями. І, окрім цього, він був боксером, він був в ринзі. У нього багато досвіду. Він серйозно допоможе».
Реванш Усик – Джошуа має відбутися 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Тайсон Фюрі заявив, що англійцю не вдасться здолати українця.
Коментарі 0