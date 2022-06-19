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«Усик занадто хороший». Ф’юрі поставив хрест на Джошуа напередодні реваншу з українцем

Бій планується провести в серпні
Бокс Професійний бокс
18:06
«Усик занадто хороший». Ф’юрі поставив хрест на Джошуа напередодні реваншу з українцем
Фото: Sky Sports

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю The Telegraph заявив, Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) не здатен перемогти Олександра Усика (19-0, 13 KO), бо вже змирився не бути першим:

Я думаю, що Усик занадто хороший для Джошуа. І я не вважаю, що у Ентоні є можливість тиснути на українця на протязі 12 раундів, втягувати його в бійку, аби нокаутувати. Якщо ти добровільно погоджуєшся на друге місце, то не треба більше ні про що говорити. 

Усик поділився свіжими фото з тренувального табору.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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