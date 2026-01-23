Олег Гончар

Платформа Netflix анонсувала вихід повнометражного документального фільму про колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO), повідомив портал Ring Magazine.

Продюсуванням проєкту займатиметься компанія Unanimous Media. Документальна стрічка зосередиться на трилогії Альвареса з Геннадієм Головкіним. Режисером фільму стане Хуан Каміло Крус, а дату прем’єри оголосять пізніше.

Канело тричі виходив на ринг проти Головкіна. Перший бій у 2017 році завершився нічиєю. У реванші 2018 року та третьому поєдинку 2022-го перемагав Альварес.

