У топ-30 найбільш високооплачуваних атлетів у 2025 році увійшли Канело і Кроуфорд
Також у рейтингу – жертва Джошуа
42 хвилини тому
Авторитетне північноамериканське видання Sportico опублікувало топ-100 найбільш високооплачуваних спортсменів у 2025 році.
Лідером рейтингу став відомий португальський футболіст, який виступає за клуб Аль-Наср, Кріштіану Роналду з річним заробітком у $260 млн.
Серед боксерів у список потрапили мексиканець Сауль Альварес (№2, заробіток – $137 млн), непереможений американець Теренс Кроуфорд (№21, заробіток – $66 млн), японець Наоя Іноуе (№25, заробіток – $62 млн) та ще один представник США Джейк Пол (№30, зарабіток – $ 60 млн).
Нагадаємо, у своєму останньому бою, що відбувся у вересні, Альварес програв одноголосним суддівським рішенням (112-116, 113-115, 113-115) непереможеному американцеві Кроуфорду і втратив звання абсолютного чемпіона у другому середньому. Поразка стала для мексиканця третьою в кар'єрі.
Раніше стала відома дата наступного бою Канело.