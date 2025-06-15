Ноніто Донейр став тимчасовим чемпіоном WBA у легшій вазі
Філіппінець здобув перемогу над Андресом Кампосом
близько 1 години тому
В Буенос-Айресі філіпінський ветеран Ноніто Донейр (43-8, 28 КО) переміг Андреса Кампоса (17-3-1, 6 КО), завоювавши титул WBA Interim у легшій вазі..
У першому раунді сталося зіткнення головами, але без розсічень бій продовжився. Кампос діяв обережно, побоюючись 42-річного ветерана, і віддав стартові раунди, пропускаючи праві прямі від Донейра.
Починаючи з четвертого раунду чилієць дещо активізувався, але залишався пасивним, зосередившись на рухах.
У дев’ятому раунді нове зіткнення головами призвело до розсічення в Донейра, який відмовився продовжувати. Судді віддали перемогу філіппінцю: 87-84, 88-83, 87-84.
Нагадаємо, раніше Гітчинс переміг Камбососа нокаутом.
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