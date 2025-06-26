Олег Гончар

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) усно погодився провести захист титулу проти ексабсолютного чемпіона світу Девіна Хейні (31-0, 15 КО), повідомляє BoxingScene.

За інформацією джерел, поєдинок планують провести у листопаді, але місце проведення ще не визначено.

Норман наполягає, щоб бій відбувся у напівсередній вазі, а не в проміжній чи з обмеженнями на наступний день після зважування.

Норман у своєму останньому бою в травні 2025 року нокаутував японця Джина Сасакі у п’ятому раунді, після чого стало відомо, що Сасакі зазнав часткової втрати пам’яті через отримані травми. Хейні, своєю чергою, 2 травня на Таймс-сквер в нудному бою переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.

Цей бій стане для Нормана першим захистом титулу WBO, здобутого в грудні 2024 року, а для Хейні – шансом повернути чемпіонський пояс у новій ваговій категорії.