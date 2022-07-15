Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
live
Всесвітні ігри 2022. День 8. Джиу-джитсу. Пряма трансляція
20:50
Автоперегони. FIA ETCR. Етап 4. Харама (Іспанія)

Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером

Британець вийшов в ринг з бажанням влаштувати війну
Бокс Професійний бокс
20:52
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером

Чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версією WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) зізнався, що його підготовка до третього бою з Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО) пройшла жахливо:

«Я був у тренувальному таборі перед третім боєм з Уайлдером. Раптом, бац, уся команда захворіла на ковід у липні. Тож ми повертаємося додому, на той час Періс вагітна нашою шостою дитиною.

У моєї доньки була рідкісна хвороба серця, коли вона народилася. Її серце не могли уповільнити від швидкого биття. Я не знав, наскільки все серйозно. Тренувався, а потім спав на підлозі в лікарні.

І тоді я зателефонував Девіду Прайсу. Питаю в нього: «Прайсі, де ти? Готовий бігати?» Він каже: «Так, я тут живу за рогом». Він прийшов бігати. Ніколи не забуду йому цього – це був для мене найгірший момент в житті через доньку, а Девід прийшов побігати зі мною. Велика повага йому.

Я тоді тренувався, неправильно харчувався, постійно був у лікарні. Одного разу біг з татом, я не міг пробігти пів милі. Щойно перехворів на ковід, мої груди вбивали мене, вони горіли, ледве міг дихати.

Потім мені телефонує Періс, коли я на тренуванні. Каже в істериці: «Де ти? Дитина померла». Я був за три милі від лікарні, одразу кинувся туди. Поки повернувся, дитину реанімували. Подумав: «Якщо ця дитина виживе, я просто поїду в США та знищу Уайлдера».

Бій за чемпіона світу з трьома тижнями тренувань? Без проблем. Показав на вагах 126 кг. Мене запитали: «Як пройшов тренувальний табір?» Я сказав: «Фантастика, у житті кращого не було». Вийшов у ринг та подумав: «Або я, або ти, вилупку. Влаштуймо війну».

Не знаю, звідки я взяв витривалість та енергію після трьох тижнів тренувань. Але я вийшов та нокаутував Уайлдера».

Незважаючи на розмови про те, що Ф’юрі завершив кар’єру, він спілкувався з промоутерами про бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Джерело: TalkSport Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі - Деонтей Уайлдер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Бокс

Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Професійний бокс
20:52
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Професійний бокс
18:21
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Професійний бокс
17:49
Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Інтерв'ю Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Професійний бокс
14:22
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
Професійний бокс
13:21
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
09:59
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Професійний бокс
08:12
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Професійний бокс
14 липня 19:48
Дерев'янченко: «Буду битися за Україну»
Дерев'янченко: «Буду битися за Україну»
Професійний бокс
14 липня 16:08
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини