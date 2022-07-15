Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером

Чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версією WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) зізнався, що його підготовка до третього бою з Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО) пройшла жахливо:

У моєї доньки була рідкісна хвороба серця, коли вона народилася. Її серце не могли уповільнити від швидкого биття. Я не знав, наскільки все серйозно. Тренувався, а потім спав на підлозі в лікарні.

І тоді я зателефонував Девіду Прайсу. Питаю в нього: «Прайсі, де ти? Готовий бігати?» Він каже: «Так, я тут живу за рогом». Він прийшов бігати. Ніколи не забуду йому цього – це був для мене найгірший момент в житті через доньку, а Девід прийшов побігати зі мною. Велика повага йому.

Я тоді тренувався, неправильно харчувався, постійно був у лікарні. Одного разу біг з татом, я не міг пробігти пів милі. Щойно перехворів на ковід, мої груди вбивали мене, вони горіли, ледве міг дихати.

Потім мені телефонує Періс, коли я на тренуванні. Каже в істериці: «Де ти? Дитина померла». Я був за три милі від лікарні, одразу кинувся туди. Поки повернувся, дитину реанімували. Подумав: «Якщо ця дитина виживе, я просто поїду в США та знищу Уайлдера».

Бій за чемпіона світу з трьома тижнями тренувань? Без проблем. Показав на вагах 126 кг. Мене запитали: «Як пройшов тренувальний табір?» Я сказав: «Фантастика, у житті кращого не було». Вийшов у ринг та подумав: «Або я, або ти, вилупку. Влаштуймо війну».

Не знаю, звідки я взяв витривалість та енергію після трьох тижнів тренувань. Але я вийшов та нокаутував Уайлдера».