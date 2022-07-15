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«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа

Воррен вважає, що «Циганський король» зацікавлений в цьому поєдинку
Бокс Професійний бокс
09:59
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
Фото: XSPORT

Co-промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен заявив, що «Циганський король» може повернутися в ринг заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона:

Хто б не переміг, моє серце підказує мені, що Тайсон повернеться, щоб зустрітися з переможцем. Ми вже мали розмови про це. Я не хочу вдаватися в подробиці зараз.

Тайсон – боєць. Він любить битися. Ф'юрі постійно тренується. Коли ти тренуєшся та старанно працюєш, то тобі потрібна ціль, яка мотивує тебе. Його мета битися з переможцем бою Джошуа – Усик. Це моя думка.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) відбудеться 20 серпня.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Тайсон Ф'юрі

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