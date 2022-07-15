«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа

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Co-промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен заявив, що «Циганський король» може повернутися в ринг заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона:



Тайсон – боєць. Він любить битися. Ф'юрі постійно тренується. Коли ти тренуєшся та старанно працюєш, то тобі потрібна ціль, яка мотивує тебе. Його мета битися з переможцем бою Джошуа – Усик. Це моя думка.