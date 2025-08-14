Новицький переніс операцію на коліні та планує повернення
Травма завадила йому провести бій із Владиславом Сіренком у Лондоні
близько 1 години тому
Андрій Новицький
Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький (6-0, 5 КО) переніс операцію на хрестоподібній зв’язці коліна. Про це він повідомив в Instagram.
Раніше Новицький через розрив хрестоподібної зв'язки коліна не змг вийти на бій проти Владислава Сіренка (22-1, 19 КО) на шоу Усик – Дюбуа-2 у Лондоні.
«Тепер фокус – на відновленні та потужному поверненні».
Замість Новицького Сіренко зустрівся з британцем Соломоном Дакресом (9-0, 3 КО) і зазнав поразки рішенням суддів.
