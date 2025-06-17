Новицький – Сіренку: «Поки ти боксував на рингу, я ламав людей на вулиці...»
Словесна битва між українцями продовжується
близько 2 годин тому
Андрій Новицький / Фото - Facebook
Український боксер надважкого дивізіону українець Андрій Новицький (15-0, 11 КО) знову звернувся до свого непереможеного співвітчизника Владислава Сіренка (22-0, 19 КО).
«Поки ти боксував на рингу, я ламав людей на вулиці і боксував теж, без тата вирішував питання, тому не скаржся».
Новицький спочатку заявив, що Сіренко отримав цей бій завдяки йому. Владислав відреагував на ці слова.
Нагадаємо, що українські боксери проведуть бій 19 липня в андеркарді Усик – Дюбуа 2.