Новий тренер Джошуа: «У першому бою у Джошуа була погана стратегія»

Відомий тренер Роберт Гарсія готує Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Він упевнений, що англієць може виграти другий бій:

Як на мене, він мав погану стратегію, але це вже в минулому. Усик виявився кращим у той вечір, мої вітання, але 20 серпня ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб виграти титули назад. Я знаю, Ентоні може це зробити. Він більший, фізично сильніший, у нього довша за руки, і ми плануємо скористатися цим.

Безумовно, нам потрібно бути готовими до будь-якої дрібниці. Усик приголомшливий боєць. Він має навички, рефлекси, точність – повний набір. Але я вважаю, що Ентоні має всі необхідні інструменти, щоб його побити.

Я хочу свого першого чемпіона світу у надважкій вазі. У мене вже 14 чемпіонів, і він буде моїм 15-м. Мій перший чемпіон у надважкій вазі, це буде великою подією для мене».