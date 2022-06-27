Новий тренер Джошуа заявив, що Ентоні не буде агресивно боксувати з Усиком

Усик - Джошуа / Фото: matchroom boxing

Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія в інтерв'ю badlefthook висловився про тактику на реванш з чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Якщо мені доведеться сказати йому «сядь на його дупу, підійди до нього ближче», то я це зроблю. Але якщо я побачу, що він дійсно добре використовує свій джеб, тоді ми продовжимо це робити. Це буде раунд за раундом, подивимося, як піде».