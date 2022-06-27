Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Новий тренер Джошуа заявив, що Ентоні не буде агресивно боксувати з Усиком
Команда британця робить ставку на джеб і удар правою
20:59
Усик - Джошуа / Фото: matchroom boxing
Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія в інтерв'ю badlefthook висловився про тактику на реванш з чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
«Ми збираємося підготуватися до цього, але не обов'язково. Я думаю, що у Джошуа відмінний джеб з сильною правою рукою. Так що, якщо він використовує цей джеб і завдає удар справа впевнено і швидко, він може нанести удар і заподіяти йому біль. У першому бою були випадки, коли він наносив кілька ударів справа, і я знаю, що Усик відчував їх, оскільки він починав активніше рухатися. Це все, що потрібно в бою.
Якщо мені доведеться сказати йому «сядь на його дупу, підійди до нього ближче», то я це зроблю. Але якщо я побачу, що він дійсно добре використовує свій джеб, тоді ми продовжимо це робити. Це буде раунд за раундом, подивимося, як піде».
Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.