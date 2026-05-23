О котрій годині боксуватиме Усик. Визначено час початку бою з Верховеном
У суботу, 23 травня, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе поєдинок проти зірки світового кікбоксингу, нідерландця Ріко Верховена.
Протистояння відбудеться у єгипетському місті Гіза, а сам бій пройде за класичними правилами професійного боксу.
О котрій дивитися бій Усик — Верховен
Головна подія шоу — вихід у ринг Олександра Усика та Ріко Верховена — очікується орієнтовно о 00:30 за київським часом.
Транслятором поєдинку в Україні є «Київстар ТБ» – платформа покаже вечір боксу в тарифах «Преміум HD», «Благодійний» та «Суперсила Плюс».