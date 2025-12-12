Офіційно: Болл проведе захист титулу проти Фігероа
Поєдинок відбудеться на шоу у Ліверпулі
Болл і Фігероа / Фото - Yahoo
Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила про наступний поєдинок чемпіона WBA у напівлегкому дивізіоні британець Ніка Болла (23-0-1, 13 КО).
Болл проведе обов’язковий захист титулу проти колишнього чемпіона у двох дивізіонах американець Брендона Фігероа (25-2-1, 19 КО).
Бій заплановано на 7 лютого на Liverpool Arena у Ліперпулі (Велика Британія).
Нік останній бій провів у серпні цього року, перемігши Сема Гудмана.
Брендон востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, здолавши Джоета Гонсалеса.
