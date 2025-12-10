Олександр Усик — у топ-5 найкращих боксерів XXI століття за версією The Ring
близько 2 годин тому
Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів P4P у 21 столітті.
Олександр Усик (24-0, 15 КО) — володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі посів четверте місце, ставши найвище розташованим європейським боксером у рейтингу.
До топ-10 також увійшов ще один українець — Василь Ломаченко. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях посів 8-му позицію.
Рейтинг очолив легендарний Флойд Мейвезер, який завершив кар’єру без поразок.
Топ-10 боксерів P4P XXI століття за версією The Ring:
Флойд Мейвезер
Менні Пакʼяо
Теренс Кроуфорд
Олександр Усик
Наоя Іноуе
Роман Гонсалес
Бернард Хопкінс
Василь Ломаченко
Андре Ворд
Сауль Альварес
