Офіційно. Лопес в серпні дебютує в першій напівсередній категорії

Фото: Twitter

Ексабсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) дізнався дату свого наступного поєдинку.



Американець, який перейшов в першу напівсередню вагову категорію, 13 серпня проведе бій з Педро Кампою (34-1-1, 23 KO). Це буде перший для Лопеса 10-раундовий поєдинок з 2019 року.

Time for the @TeofimoLopez will make his Junior Welterweight debut vs. Mexican veteran Pedro Campa at @ResortsWorldLV. #LopezCampa | AUG 13 | ESPN pic.twitter.com/fBro7yrfPv