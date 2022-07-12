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Офіційно. Лопес в серпні дебютує в першій напівсередній категорії

Колишній «абсолют» легкого дивізіону зійдеться в ринзі з Кампою
Бокс Професійний бокс
08:39
Офіційно. Лопес в серпні дебютує в першій напівсередній категорії
Фото: Twitter

Ексабсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) дізнався дату свого наступного поєдинку.

Американець, який перейшов в першу напівсередню вагову категорію, 13 серпня проведе бій з Педро Кампою (34-1-1, 23 KO). Це буде перший для Лопеса 10-раундовий поєдинок з 2019 року.

Раніше Лопес влаштував дуель поглядів з легендою боксу.

Олег Шумейко-молодший
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Теофімо Лопес

Коментарі 1

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12 липня 2022р. 08:47
Конченые ну вы же в курсе что сайт скатился в откровенную помойку? Вопрос риторический.
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