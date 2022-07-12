Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Офіційно. Лопес в серпні дебютує в першій напівсередній категорії
Колишній «абсолют» легкого дивізіону зійдеться в ринзі з Кампою
08:39
Фото: Twitter
Ексабсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) дізнався дату свого наступного поєдинку.
Американець, який перейшов в першу напівсередню вагову категорію, 13 серпня проведе бій з Педро Кампою (34-1-1, 23 KO). Це буде перший для Лопеса 10-раундовий поєдинок з 2019 року.
Time for the @TeofimoLopez will make his Junior Welterweight debut vs. Mexican veteran Pedro Campa at @ResortsWorldLV. #LopezCampa | AUG 13 | ESPN pic.twitter.com/fBro7yrfPv— Top Rank Boxing (@trboxing) July 11, 2022
Раніше Лопес влаштував дуель поглядів з легендою боксу.
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