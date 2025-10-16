Олег Гончар

Офіційно анонсовано поєдинок за титул WBA Regular у надважкій вазі між чемпіоном із Болгарії Кубратом Пулевим (32-3, 14 КО) та росіянином Муратом Гассієвим (32-2, 25 КО).

Бій відбудеться 12 грудня на стадіоні Dubai Duty Free Tennis Stadium у Дубаї (ОАЕ) в рамках вечора боксу від IBA.Pro.

42-річний Пулев здобув пояс у грудні 2024-го, перемігши Махмуда Чарра одностайним рішенням. Для болгарина це буде його перший захист, але не проти обов'язкового претендента.

WBA 15 жовтня наказала Пулеву битися з 20-річним британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО), давши йому терміни до 14 листопада. Пулев, ігноруючи наказ, підписав договір з Гассієвим ще раніше — WBA дозволила добровільний захист.

32-річний Гассієв, ексабсолютний чемпіон крузервейту, перейшов у надважку вагу. Останній бій провів у серпні, коли переміг нокаутом Мілтона Клауса в першому раунді.