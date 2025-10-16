Олег Гончар

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) наказала регулярному чемпіону суперважкої ваги Кубрату Пулєву (32-3, 14 КО) провести захист титулу проти 20-річного британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), але той вже підписав контракт на бій з 12-м номером рейтингу WBA Муратом Гассієвим (32-2, 25 КО). Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Сторони Пулєва та Ітауми мають 30 днів на переговори, інакше – аукціон. Однак Пулєв раніше запланував бій з Гассієвим на 12 грудня в Дубаї.

Раніше WBA наказувала Пулєву бій з Фабіо Вордлі, але ситуація змінилася. Ітаума, непереможений проспект, може провести поєдинок 13 грудня, якщо вдасться домовитися без аукціону.

Пулєв утримує регулярний пояс WBA після перемоги над Махмудом Чарром у грудні 2024 року. Гассієв, ексчемпіон крузервейту, ще нічого не досяг у дивізіоні.