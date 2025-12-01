Офіційно оголошено бій Теофімо Лопеса проти Шакура Стівенсона
Два топових американці зійдуться в поєдинку
близько 9 годин тому
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) зійдеться з непереможним чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).
Поєдинок відбудеться 31 січня 2026 року і стане головною подією вечора боксу Нью-Йорку. Трансляція — на DAZN.
На кону стоятимуть титули The Ring та WBO у першій напівсередній вазі.
Востаннє Лопес виходив на ринг у травні, коли переміг Арнольда Барбосу одностайним рішенням. Стівенсон у липні здолав Вільяма Сепеду, зберігши пояс WBC.