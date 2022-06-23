Поєдинок між Руїсом і Ортісом отримав нову дату
Офіційно. Поєдинок Руїс – Ортіс відбудеться 4 вересня
Бій зіркових суперважковаговиків пройде в Лос-Анджелесі
16:53
Ортіс та Руїс / Фото - boxingsceneКомпанія Premier Boxing Champions на своєму офіційному сайті анонсувала призначений на 4 вересня поєдинок між екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні мексиканець Енді Руїсом (34-2, 22 KO) та екс-претендентом на титул в цій вазі кубинцем Луїсом Ортісом (33-2, 28 КО).
Бій відбудеться в Лос-Анджелесі і буде показаний по системі платних трансляцій.
Руїс після втрати титулів в суперважкій вазі в грудні 2019 року провів лише один поєдинок, перемігши Кріса Арреолу в травні 2021 року.
Що стосується Ортіса, то він двічі програв чемпіону WBC Деонтею Уайлдеру в 2018 і 2019 роках, а в січні 2022 року він переміг екс-чемпіона світу Чарльза Мартіна і зайняв друге місце в рейтингу IBF.
Нагадаємо, Руїс відмовився від бою з Тайроном Спонг (14-0, 13 KO) на користь Ортіса.
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