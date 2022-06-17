«Я жалкую про своє мовчання». Дружина Усика сподівається на повернення Криму до України
Оцініть його форму. Свіжі фото Усика з тренувань перед реваншем з Джошуа
Прапор України – на місці
22:06
Чемпіон світу в суперважкій вазі по версіям WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) продовжує підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
K2 Promotion в своїх соціальних мережах поділилася свіжими фото з його тренувального табору.
Варто відзначити прапор України на фоні тренувань Усика з Юрієм Ткаченком.
Тренер Дениса Берінчика дав прогноз на реванш Усик – Джошуа.
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