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Оцініть його форму. Свіжі фото Усика з тренувань перед реваншем з Джошуа

Прапор України – на місці
Бокс Професійний бокс
22:06
Оцініть його форму. Свіжі фото Усика з тренувань перед реваншем з Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі по версіям WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) продовжує підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

K2 Promotion в своїх соціальних мережах поділилася свіжими фото з його тренувального табору.

Варто відзначити прапор України на фоні тренувань Усика з Юрієм Ткаченком.

Тренер Дениса Берінчика дав прогноз на реванш Усик – Джошуа.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Усик Юрій Ткаченко

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