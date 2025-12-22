Околі достроково переміг Тетте
Британець не помітив ганця в хевівейті
24 хвилини тому
Лоуренс Околі
Ексчемпіон у крузервейті та бриджервейті Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) достроково переміг Ебенезера Тетте (23-4, 20 КО) з Гани в головному бою вечора в Лагосі (Нігерія).
Британець агресивно стартував, дістав суперника правим прямим. У другому раунді правий хук та лівий прямий призвели до нокдауну.
Тетте, який виглядав повільним і розбалансованим, не захищався, апелював до рефері. Гонг врятував, але ганець капітулював на табуретці.
Нагадаємо, на цьому шоу Тоні Йока перервав серію поразок.
