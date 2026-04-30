Олександр Сукманський

Віце-президент Національної ліги професійного боксу України Олег Кудєров в інтерв’ю LuckyPunch розповів про підготовку вечора боксу, який 8 травня у Києві Ліга проведе разом з Espada Promotions.

За словами функціонера, підготовка турніру вже виходить на фінішну пряму, а кард налічуватиме понад двадцять поєдинків, включно з двома жіночими боями.

«Ми вже на фінальній стадії підготовки… бажаючих боксувати багато, тому ми залюбки допомагаємо хлопцям та дівчатам випробувати себе», – наголосив він.

Одним з найбільш очікуваних протистоянь Кудєров назвав повернення на ринг Інни Статкевич.

«Вона повертається в професійний бокс після паузи в півтора року і точно покаже крутий бій», – зазначив віце-президент Ліги.

Також у межах вечора відбудеться поєдинок чемпіона України Олексія Козелка проти досвідченого еквадорця Джеферсона Варгаса. Очікується напружене протистояння, яке стане важливим досвідом для українського боксера.

«Сподіваюсь, що цей бій вийде дуже хорошим… але думаю, це буде нелегко», – підкреслив Кудєров.

Окремо Олег Кудєров пояснив значення відкритих турнірів у нинішніх умовах. За його словами, війна та нестача спонсорів ускладнюють організацію вечорів боксу, однак молоді спортсмени мають отримувати шанс виступати та набиратися досвіду.

Головною ідеєю події «Народження зірок» залишається пошук нових талантів.

«Головна задача НЛПБУ – давати українському боксу нових зірок… цілком можливо, хтось з боксерів засяє та стане нашою наступною зіркою», – підсумував Кудєров.