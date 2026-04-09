Віце-президент Національної ліги професійного боксу та голова суддівської колегії НЛПБУ Олег Кудєров ексклюзивно для XSPORT прокоментував скандальне завершення бою за пояс WBO Globalу першій напівсередній вазі між Арамом Фаніяном та аргентинцем Ігнасіо Іррібареном, коли у 10 раундів після удару українця суперника по потилиці в клінчі, той впав і не зміг самостійно продовжити дуель.

Як результат, українця дискваліфікували і присудили поразку, але багато хто запідозрив Іррібарена в симуляції.

«По бою Арам вигравав 8 із 10 раундів по запискам, на скільки я знаю, звичайно він вів бій. І те що стався такий неординарний випадок, я б не скидав провину на рефері. Рефері працював в рамках своїх повноважень, до нього немає претензій. Я поясню чому - він дав паузу 5 хвилин точно, він це зробив аби нормалізувати ситуацію і за можливості продовжити бій.

Подивились, що боксер впав після удару по потилиці, ні рефері, ніхто інший не може сказати, чи міг би після цього удару боксер продовжувати бій далі. По ідеї це можуть сказати лікарі і то, я думаю, це неоднозначно, тут має бути консиліум. Тобто тут неможливо було довести що аргентинець симулює, адже він упав, показував всім видом, що йому боляче, що він не може продовжувати бій - із цих міркувань рефері і прийняв це рішення.

По-людськи давайте подивимось - стоїть рефері, боксер лежить, він упав після удару, рефері також, я думаю, розумів, що це симуляція. Він досвідчений рефері, я його знаю дуже давно, і припустимо він приймає рішення дискваліфікувати боксера за симуляцію, а сам думає - раптом це не симуляція і не дай Бог після цього боксер вийде з рингу, знепритомніє і в нього потім щось станеться зі здоровʼям, тоді в рефері будуть дуже великі проблеми. І він приймає рішення як професіонал, як людина - таке як він прийняв.

Команда Ігора Фаніяна провела шикарний турнір і доклала чималих зусиль для організації, а в кінці отримала такий результат бою – це дуже неприємно. Зараз стоїть задача, над якою вони працюють і працюють всі зацікавлені в цьому сторони, ми всі допомагаємо з тим, щоб це рішення було переглянуте. Напевно, буде розумним результатом якщо бій буде визнаний таким, що не відбувся, щоб Арам залишився на тих же позиціях, що і до бою. Я думаю, що було б справедливо в цій ситуації анулювати результат бою».

Нагадаємо, в межах цього ж вечора боксу Віктор Постол поступився 21-річному аргентинцю Франциско Сандовалю.