Олімпійський призер Торрес нокаутував Салека в першому раунді — відео
Американець змусив рефері зупинити бій через травму носа
близько 1 години тому
Річард Торрес
Американський надважковаговик Річард Торрес (14-0, 12 КО) провів поєдинок проти чеського боксера Томаша Салека (23-8, 14 КО).
Торрес переміг технічним нокаутом у першому раунді – Салек отримав травму носа, через яку рефері не дозволив йому продовжити бій.
Поєдинок відбувся в андеркарді бою Рафаеля Еспіноси та Арнольда Хегая в мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. В цьому бою українець достроково програв.
