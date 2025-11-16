Еспіноса переміг Хегая і захистив титул WBO
Мексиканець домінував і українець відмовився подовжувати бій
близько 2 годин тому
У головному бою шоу в Сан-Луїс-Потосі (Мексика) чемпіон WBO у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Рафаель Еспіноса (28-0, 24 КО) достроково переміг Арнольда Хегая (23-3-1, 14 КО) з України.
Еспіноса контролював темп з перших хвилин, обходячи високий блок українця за рахунок своєї величезної переваги в антропометрії.
Хегай ховався за захистом, рухався повільно, кидаючи оверхенди. У 3-му раунді українець активізувався і мав кілька хороших атак.
Мексиканець розбив носа Хегаю аперкотами, а потім у нього з’явилася гематома під лівим оком.
У сьомому раунді рефері та лікар зупинили бій Еспіноса двічі потряс Хегая.
На 11-й раунд українець не вийшов і рефері зарахував поразку відмовою від бою.
Поділитись