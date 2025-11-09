Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Верджіл Ортіс (24-0, 22 КО) прокоментував свою перемогу над співвітчизником Еріксоном Лубіним (27-3, 19 КО), якого переміг технічним нокаутом у другому раунді.

За словами Ортіса, багато людей йому казали, що він програє нокаутом, що його мотивувало.

«Багато хто говорив: мовляв, мене переб’ють, мене нокаутують. Так, він справді сильний боксер, але існують різні рівні майстерності. Усе це лише додало мені мотивації. Ми готові до будь-кого і хочемо битися з найкращими. Енніс, виходь у ринг!». Верджіл Ортіс

Після завершення бою на ринг піднявся Джарон Енніс, який провів битву поглядів із Ортісом, натякнувши на можливий поєдинок між ними.

Ортіс здобув 24-ту перемогу у професійній кар’єрі та продовжує йти без поразок на профірингу.