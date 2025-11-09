Олег Гончар

У Форт-Ворті (США) відбувся головний бій вечора, в якому тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) Верджил Ортіс (24-0, 22 КО) достроково переміг експретендента Еріксона Лубіна (27-3, 19 КО).

У стартових хвилинах Лубін намагався працювати з дистанції, тримаючи суперника на джебі. Проте його передня рука виявилася недостатньо точною, і Ортіс поступово зменшував дистанцію, притискаючи суперника до канатів.

У другому раунді Ортіс знову загнав Лубіна у глухий кут і провів серію оверхендів та правих хуків. Один із ударів потрапив точно в ціль — Лубін захитався, і рефері миттєво зупинив бій, запобігши зайвим ударам.

Результат бою: Верджил Ортіс переміг Еріксона Лубіна технічним нокаутом у другому раунді.