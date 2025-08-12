Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) поділився думками про майбутній поєдинок між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), який відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Слова боксера навів портал The Ring.

Ортіс висловив повагу до Кроуфорда, але зазначив, що вважає його бійцем напівсередньої ваги, адже той нещодавно піднявся у першу середню вагу.

На думку Ортіса, стрибок через три вагові категорії в другу середню для бою з Альваресом, якого він вважає одним із найкращих боксерів світу, є надскладним завданням. Верджіл визнав, що Кроуфорд перевершує Канело за боксерським IQ, але перевага Альвареса в габаритах і силі може стати вирішальною.

«Кроуфорд відкусив більше, ніж може проковтнути. Я не заперечую, що він здатен на це, але ставлю на перемогу Канело. Якщо ж він зуміє виграти, то стане для мене бійцем номер один в історії». Верджіл Ортіс

Нагадаємо, екссуперник Сергія Дерев'янченка очолить андеркарт бою Альварес — Кроуфорд.