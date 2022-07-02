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Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»

Повторить те, що було в першому бою
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:24
Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»

Кубинський важковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) дав свій прогноз на другий бій Олександр УсикЕнтоні Джошуа:

«Мені здається, що якщо Олександр, якимось чином, залишиться не вражений війною, сфокусований і налаштований залишитися чемпіоном світу, то він просто повторить те, що зробив в першому поєдинку.

Якщо це якось на нього повпливало, то Джошуа може цим скористатися і виграти реванш.

Так що тут не можна віддати бій 100% в якийсь бік. Кожен боксер має шанси».

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Українець заявив, що після бою відразу ж повернеться на батьківщину.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Луїс Ортіс

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