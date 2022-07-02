Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»
Повторить те, що було в першому бою
02 липня 22:24
Кубинський важковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) дав свій прогноз на другий бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа:
«Мені здається, що якщо Олександр, якимось чином, залишиться не вражений війною, сфокусований і налаштований залишитися чемпіоном світу, то він просто повторить те, що зробив в першому поєдинку.
Якщо це якось на нього повпливало, то Джошуа може цим скористатися і виграти реванш.
Так що тут не можна віддати бій 100% в якийсь бік. Кожен боксер має шанси».
Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Українець заявив, що після бою відразу ж повернеться на батьківщину.
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