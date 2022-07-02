Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»

Кубинський важковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) дав свій прогноз на другий бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа:

Якщо це якось на нього повпливало, то Джошуа може цим скористатися і виграти реванш.

Так що тут не можна віддати бій 100% в якийсь бік. Кожен боксер має шанси».