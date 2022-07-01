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Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа

За два дні після поєдинку Олександр планує бути на Батьківщині
Бокс Професійний бокс
07:41
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Фото: Matchroom

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) заявив, що за декілька днів після реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) повернеться в Україну. Чемпіона цитує Talk SPORT:

Як тільки завершиться бій та я розберуся з усіма іншими справами, я негайно поїду в Україну. Якщо у мене буде бій 20 серпня, то 22 я буду в Україні.

Усик заявив, що відправитись на другий поєдинок з британцем його попрохали українські військові.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик

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