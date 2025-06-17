Олег Гончар

Промоутер Оскар Де Ла Хойя заявив, що чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Хільберто Рамірес (47-1, 30 KO) може в майбутньому зустрітися в рингу з влогером Джейком Полом (11-1, 7 KO). Слова боксера навів портал DAZN Boxing.

«Зурдо хоче увійти в історію. Він прагне стати абсолютним чемпіоном світу, а, можливо, зрештою побитися з Джейком Полом. Хто знає? Усе можливо». Оскар Де Ла Хойя

Наступний бій Раміреса відбудеться 28 червня в Анагаймі (США) проти Юньєра Дортікоса. На цьому ж івенті в головній події Джейк Пол битиметься з ексчемпіоном світу в середній вазі Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим.