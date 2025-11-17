Оскар Де Ла Хойя розповів, чому Юбенк програв Бенну
Промоутер попередив Бенна не лізти до Ортіса
28 хвилин тому
Оскар Де Ла Хойя
Легенда боксу, промоутер Оскар Де Ла Хойя не стримався після перемоги Конора Бенна (24-1, 14 KO) над Крісом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО) одноголосним рішенням суддів.
Промоутер вважає, що у Юбенка була дуже важка згонка ваги.
«Дозвольте я проведу для вас невеликий урок боксу, бо ви взагалі нічого не тямите. Юбенк не мав жодного шансу через виснаження від зганяння ваги. Вітання Бенну, але навіть не смій викликати Вірджіла Ортіса».
Бенн домінував усі 12 раундів, двічі відправивши Юбенка в нокдаун у фінальному раунді.