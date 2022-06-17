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Тренер Берінчика – про реванш Усика з Джошуа: «У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу»

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Тренер Берінчика – про реванш Усика з Джошуа: «У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу»

Тренер володаря поясу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (16-0, 9 КО) Єгор Голуб дав свій прогноз на реванш Усик – Джошуа:

«Цей бій точно не буде таким, як перший поєдинок. Впевнений, що боксери та тренери вже передивились його декілька разів, зробили роботу над помилками і будуть намагатись не вчиняти тих самих помилок. Джошуа змінив тренера, але не думаю, що змінить стиль боксу. За такий короткий час це нереально.

Думаю, новий тренер працюватиме з його психологічним станом, але водночас я знаю про мотивацію Олександра. Він заряджений, хоче перемогти, знає наскільки це важливо зараз для нашого народу. У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу. Пояси залишаться в Україні».

Визначилися дата та місце проведення реваншу Усик – Джошуа.

Джерело: ukrinform.ua Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Єгор Голуб

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