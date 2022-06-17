Тренер Берінчика – про реванш Усика з Джошуа: «У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу»

Тренер володаря поясу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (16-0, 9 КО) Єгор Голуб дав свій прогноз на реванш Усик – Джошуа:

Думаю, новий тренер працюватиме з його психологічним станом, але водночас я знаю про мотивацію Олександра. Він заряджений, хоче перемогти, знає наскільки це важливо зараз для нашого народу. У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу. Пояси залишаться в Україні».