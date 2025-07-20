Олег Гончар

У ніч на 20 липня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу від Premier Boxing Champions, головною подією якого став бій за титул WBC у полусередній вазі між легендарним філіппінцем Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) та чинним чемпіоном Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО). Цікаво, що 46-річний філіппінець до цього не боксував чотири роки.

Пак'яо упродовж бою виглядав агресивно, використовуючи переміщення на ногах та атакуючи комбінаціями. Барріос, якому всього 30 років, діяв обережно, часто забуваючи про джеб і віддаючи ініціативу.

У кількох раундах Менні домінував завдяки активності, хоча його швидкість уже не та, що була в кращі роки. Саме тому Барріос ефективно контратакував, але загалом виглядав пасивно.

Баріос не вмикався на повну навіть в чемпіонських раундах. Лише в одинадцятому раунді він потряс ветерана, але не розвинув епізод.

Після фінального гонгу судді дали нічию: 115-113 — Барріос, та двічі по 114-114.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа.