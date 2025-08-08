Олег Гончар

46-річний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак’яо планує повернутися на ринг у грудні 2026 року, повідомляє Source of Boxing.

За інформацією видання, серед можливих суперників Пак’яо — Роландо Ромеро, реванш із Маріо Барріосом або Джервонта Девіс.

Пак’яо дебютував у професійному боксі в 1995 році, а в 1998-му завоював перший титул WBC у найлегшій вазі (до 50,8 кг). Згодом він ставав чемпіоном у другому найлегшому (до 55,3 кг), другому напівлегкому (до 59 кг), легкому (до 61,2 кг), напівсередньому (до 66,7 кг) і першому середньому (до 69,9 кг) дивізіонах.

Поєдинок Пак’яо з Барріосом відбувся в Лас-Вегасі, тривав усі 12 раундів і завершився нічиєю за рішенням більшості суддів.