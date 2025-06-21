Пак’яо – про Мейвезера: «Його Бог — це гроші»
Філіппінець прокоментував спосіб життя Флойда
39 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) висловився щодо поведінки ексчемпіона Флойда Мейвезера.
Філіппінець заявив, що Мейвезер надто зосереджений на матеріальних цінностях. Слова наводить George Janko.
Так, він хвалькуватий. Складається враження, що його бог — це гроші, речі, багатство. І мені щиро його шкода. Я б хотів поговорити з ним про слово Боже, якщо він вірить у Бога.
Легендарний боксер також розповів, як сам поводиться з грошима:
Потрібно мати дисципліну й баланс. Коли заробляєш — допомагай. Я, наприклад, віддаю 10% на церкву, ще 10% — на допомогу бідним, будівництво житла, підтримку людей.
«Я ніколи в житті не бачив таких цифр». Лопес спростував чутки про банкрутство Мейвезера.