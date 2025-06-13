Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) відреагував на чутки про банкрутство свого співвітчизника легендарного боксера Флойда Мейвезера.

Цитує Лопеса WBN.

«Кажу це, щоб прояснити: Флойд Мейвезер не банкрут. Чемпіон не банкрут. Він далеко не банкрут.

Цей виродок показав мені свій банківський рахунок – я ніколи в житті не бачив таких цифр».