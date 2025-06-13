«Я ніколи в житті не бачив таких цифр». Лопес спростував чутки про банкрутство Мейвезера
Колишній абсолют побачив банківський рахунок Флойда
близько 2 годин тому
Флойд Мейвезер / Фото - Yahoo
Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) відреагував на чутки про банкрутство свого співвітчизника легендарного боксера Флойда Мейвезера.
Цитує Лопеса WBN.
«Кажу це, щоб прояснити: Флойд Мейвезер не банкрут. Чемпіон не банкрут. Він далеко не банкрут.
Цей виродок показав мені свій банківський рахунок – я ніколи в житті не бачив таких цифр».
Нагадаємо, що інформацію про його можливе банкрутство опублікував Стівен Ей Сміт. Згодом Мейвезер спростував її.
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