Пак’яо проведе виставковий бій з забороненим в Україні росіянином
10-раундовий поєдинок заплановано на 18 квітня
близько 17 годин тому
Колишній чемпіон світу у кількох вагових категоріях Менні Пак’яо проведе виставковий бій проти росіянина Руслана Проводникова у напівсередній вазі.
Поєдинок відбудеться 18 квітня на арені Thomas & Mack Center у Лас-Вегасі. Формат бою передбачає 10 раундів. Для 46-річного філіппінця це стане черговим поверненням у ринг.
Востаннє Пак’яо бився у липні 2025 року проти Маріо Барріоса за титул WBC — тоді поєдинок завершився нічиєю рішенням більшості суддів.
Проводников не виходив на ринг з червня 2016 року, коли поступився Джону Моліні-молодшому одностайним рішенням.
Варто зазначити, що у квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Проводникова та інших представників російського спорту.
