Реванш Барріоса з Пак’яо залежить від двох людей
Тренер чемпіона WBC пояснив, хто вирішить долю повторного бою
близько 1 години тому
Тренер чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО) Боб Сантос прокоментував можливість реваншу його підопічного з легендарним Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО). Слова фахівця навів портал World Boxing News.
За словами Сантоса, рішення про повторний бій залежить від промоутерів Ела Хеймона та Луї Де Кубаса.
«Все залежить від Ела Хеймона та Луї Де Кубаса. Я не маю уявлення, що буде далі, але рішення точно за ними».
Поєдинок між Барріосом і Пак’яо 20 липня завершився внічию за рішенням більшості суддів, що дозволило Барріосу зберегти титул.
Раніше промоутер Шон Гіббонс заявляв, що Пак’яо розглядає бої з Джервонтою Девісом та Роландо Ромеро. Сам Менні анонсував наступний поєдинок у грудні.