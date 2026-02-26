Олег Гончар

Філіпінський ексчемпіон світу у восьми дивізіонах Менні Пак’яо у перших публічних коментарях щодо реваншу з Флойдом Мейвезером-молодшим заявив, що розраховує взяти реванш і завдати американцю першої поразки в професійній кар’єрі.

47-річний філіппінець зазначив, що підходить до поєдинку здоровим і переконаний у можливості скоригувати тактику. У першому бою 2015 року, який зібрав 4,6 мільйона продажів pay-per-view, Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів. Нинішній реванш також запланований на 12 раундів.

Пак’яо наголосив, що не наполягає на статусі найвеличнішого боксера в історії, однак вважає свої досягнення — титули у восьми вагових категоріях і чемпіонські бої в чотирьох десятиліттях — унікальними. Він додав, що підсумок поєдинку може вплинути на дискусію про спадщину обох боксерів, але головним залишається їхній внесок у спорт і життя поза рингом.

Бій запланований на 18 вересня та пройде в Лас-Вегасі.