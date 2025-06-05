Пак’яо: «Я дуже сумував за боксом»

Денис Сєдашов

Легенда боксу Менні Пак’яо зізнався, що довго не міг змиритися з завершенням професійної кар’єри. Слова наводить The Sum.

Один із найтитулованіших боксерів в історії, чемпіон у восьми вагових категоріях, завершив виступи у серпні 2021 року після поразки від Йорденіса Угаса.

У той момент, коли я оголосив про завершення кар'єри чотири роки тому, мені було дуже сумно. Я не міг стримати сліз. Дуже сумував за боксом. Менні Пак'яо

Після завершення спортивної кар’єри Пак’яо намагався реалізувати себе у політиці: у 2022 році програв президентські вибори, а у 2025-му — не зміг повернутись до Сенату. Тепер легендарний боєць зосередився на тому, що любить найбільше — знову тренується та активно повертається у світ боксу.

Пак’яо про потенційний поєдинок із Джервонтою: «Це цікаво».