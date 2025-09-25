Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова новозеландця наводить fightnews.info:

Усик зустрічався з усіма в першій важкій і надважкій вазі. Не можна казати, що він побоявся. Можливо він просто прораховував свої варіанти.

Усик каже, що проведе всього один бій, але я впевнений, що з огляду на те, як він тренується і піклується про себе, у нього все ще залишилося багато сил, і Олександр показав це у своїх поєдинках.

Він виглядав набагато потужнішим, вкладався в удари і нокаутував Дюбуа. Тож навіть у 38 років з урахуванням того, як він піклується про своє тіло та тренується, Усик вивів ідеальну формулу.

Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.